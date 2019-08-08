السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق تايوان



تايبه 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات اليوم قبالة مدينة يلان الساحلية شمال شرق تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا.

وأشارت وكالة رويترز أن الزلزال هز مباني في العاصمة تايبه, مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.

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