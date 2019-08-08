حساب المواطن يودع الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ21

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حساب متابعات الخليج 365 يودع الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ21
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ21 وذلك بعد تقديم موعد صرف الدعم لهذا الشهر.
وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب متابعات الخليج 365، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.
وتقرر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.
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