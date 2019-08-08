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شكرا لقرائتكم سفير المملكة لدى مصر يتبرع بالدم لمصابي معهد الأورام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفير المملكة لدى مصر يتبرع بالدم لمصابي معهد الأورام
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشنت سفارة المملكة لدى مصر مبادرة أطلقت عليها اسم روابط الدم للتبرع بالدم لمصابي حادث معهد الأورام، واستمرت لمدة يومين.
وأقيمت الحملة بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي ومنسوبي بعثة السعودية، يتقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي.
وقال نقلي: إن تدشين السفارة لمبادرة “روابط الدم” ما هو إلى جزء يسير وواجب تمليه علينا تعاليم ديننا الحنيف وتحتمه علينا روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار العلاقات المميزة بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري.
وأكد نقلي أن الإرهاب آفة خبيثة نعاني منها جميعًا، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، مضيفًا أن الحادث ما هو إلا عمل إرهابي جبان لم يراعِ إلًّا ولا ذمة، ففضلًا عن قتله للنفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فإنه ينتهك الأشهر الحُرم التي خصها الله بمزيد تأكيد للتحريم.
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