“مستوى متميز”.. الحجاج يشيدون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم للمملكة

أشاد حجاج بيت الله الحرام بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات وما شاهدوه من مشروعات ضخمة خاصة التوسعات المباركة في المسجد الحرام وغيرها من المشروعات.

ورفع الحجاج شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – على ما يقدمونه لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ من تسهيلات وخدمات، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ومكروه أنه سميع مجيب .

وأعرب حسن العامري من الأردن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن شكره وتقديره لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله، مؤكدًا أن الحاج بإمكانه التسوق بكل سهولة ويسر، ومستوى جودة المنتجات عالي جدًا والاسعار معتدلة وغالب حجاج بيت الله الحرام بإمكانهم التسوق.

وعبر محمد كوروماه من غينيا، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما وجده منذ وصوله إلى المملكة من حفاوة وترحيب؛ مبيناً أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين.

وأفاد أن أسواق مكة المكرمة تحوي على العديد من المنتجات ذات جودة طيبة بأسعار مناسبة، ويحرص الحاج على شراء العديد من المنتجات ويزاحم عليها الحجاج خاصة كالهدايا التذكارية.