“تعليم الليث” يعتمد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة

جدة - عمرو شويل صدر قرار مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باعتماد (٢٥) مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة مع انطلاقة العام الدراسي المقبل ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.

وأكد الحازمي أن تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارا استراتيجيا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، بالإضافة إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولي، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية ، والاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانب آخر أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مرحلة الطفولة المبكرة يبلغ (٤٥٣٩) طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد الفصول الدراسية (٢٤٥) فصلا دراسيا، تشمل كافة المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها داخل المحافظة ومراكزها وفي مكاتب التعليم التابعة لها.

وبين المالكي أنه في مرحلة الطفولة المبكرة سيتم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات ، في فصول دراسية منفصلة تماما عن الطالبات داخل المبنى المدرسي ، مؤكدا بأنه جاري العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد ، وقد روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفر بها كافة المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق التعليمية المساندة.

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وعن المدارس المعتمدة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة أوضح المالكي أنها جاءت على النحو التالي:

أولا : مكتب التعليم بمحافظة الليث

الطفولة المبكرة بالليث (مبنى الشؤون التعليمية بنات سابقا)

الطفولة المبكرة بالابتدائية الأولى

الطفولة المبكرة بالابتدائية الثالثة

الطفولة المبكرة بحفار الثانية

الطفولة المبكرة بالقعبة الثانية (ب)

الطفولة المبكرة بروضة حفار

الطفولة المبكرة بالقعبة الأولى

الطفولة المبكرة بالوسقة الأولى

الطفولة المبكرة بالشواق الأولى

الطفولة المبكرة بالحسينية

الطفولة المبكرة بروضة طفيل

الطفولة المبكرة بابتدائية المجيرمة

الطفولة المبكرة ببني يزيد

الطفولة المبكرة بجدم

ثانيا: مكتب التعليم

بمحافظة أضم

الطفولة المبكرة بأضم الثانية

الطفولة المبكرة بابتدائية المشاش

الطفولة المبكرة بآل السني

الطفولة المبكرة بالمطحيسة

الطفولة المبكرة بالمحضر

الطفولة المبكرة بالجثمة (العزيزية )

الطفولة المبكرة بأم حطب (الإمام أبي حنيفة)

ثالثا: مكتب التعليم

بربوع العين

الطفولة المبكرة بقفيلان (الفلاح )

الطفولة المبكرة بذنباء

الطفولة المبكرة بربوع العين

الطفولة المبكرة بحقال