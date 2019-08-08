، شاهد... "بخط اليد" و"حروف الذهب": هذا ما لدينا لكم أيها السعوديون ،

محمد بن مسعود - الدمام - رسائل شكر وعرفان من ضيوف خادم الحرمين للمملكة

استضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة هذا العام ما يزيد عن 6 آلاف حاج من أكثر من 70 دولة.

وقد سجل العديد منهم وبخط اليد لمحات عرفان وجميل للسعودية وأبنائها الذين قدموا كل غال ونفيس في سبيل راحة الحجاج من كل البقاع وفي سجل الشكر الموجود بمقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين بمكة كتب الضيوف:

خير أمة

فمن جانبه كتب محمد عثمان وهو من حجاج دولة جيبوتي وباللغة الفرنسية: أكن لبلادكم العظيمة التقدير والحب جراء كل هذه الخدمات المقدمة لنا ولإخواننا من المسلمين في الحج.

جميل الضيافة

فيما قدم الشيخ محمد رسلان أحد الضيوف من جمهورية لبنان التحية وجميل الشكر حيث كتب باللغة العربية وبلهجة لبنانية أشاد بحماية السعودية للمظلومين والضعفاء من المسلمين وتقديم يد العون لكل مسلم.

زادكم الله خيراً

من جهته دعا محمد عبد الماجد من حجاج تشاد وضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين بقوله: زادكم الله خيراً أهل هذا البلد الطيب ولكم مثل هذا الخير.

دور مثالي

وباللغة العربية كتب نور الدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بشمال باريس وضمن حجاج برنامج خادم الحرمين الشريفين أنه يثمن بكل قوة هذا الدور الرائع والمثالي للمملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين وحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن إجمالي عدد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة قد بلغ 53 ألفاً و740 حاجاً وحاجة من مختلف أرجاء المعمورة خلال 22 عاماً مضت ومنذ عام 1417.

وهذا العام 1440 يستضيف البرنامج أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة من 94 دولة من مختلف قارات العالم، منهم الـ 1300 حاج وحاجة من مصر إضافة إلى 2000 حاج وحاجة في برنامج اليمن، و1000 حاج في برنامج ذوي شهداء فلسطين، و1000 حاج وحاجة ضمن برنامج السودان، كذلك 200 حاج وحاجة من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، و500 حاج وحاجة من دولة غينيا.

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