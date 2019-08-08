، سكاكا.. إنارة طريق وتقاطع "الصوامع" بالتقنية الحديثة "LED" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدد 84 عمود إنارة و126 فانوساً و3360 من الكيابل

أنهت أمانة منطقة الجوف إنارة طريق "الفياض وتقاطع الملك عبدالله (الصوامع)"، بتقنية الإنارة الحديثة (LED) بـ (84) عمود إنارة و(126) فانوساً، و(3360م) من الكيابل.

وأكدت أمانة الجوف أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها لتحسين المشهد الحضري لمداخل المدن، وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.

وتعمل الإدارة العامة للصيانة والتشغيل بأمانة المنطقة بشكل حثيث على تطوير منظومة الإنارة بأفضل التقنيات الحديثة الموفّرة للطاقة، حيث إن توفير استهلاك الطاقة يصل إلى (70٪).

وأكد أمين منطقة الجوف المكلف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن تلك الجهود تأتي ضمن توجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، حفظهما الله، وبمتابعة حثيثة من وزير الشؤون البلدية والقروية.