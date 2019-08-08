“وزارة العمل” خدمة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية عبر رابط mol.gov.sa

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توفر خدمة الاستعلام عن موظف سعودي، لكي تساعد أصحاب المنشآت والشركات في البحث عن الموظفين من المواطنين العاديين الذين يحملون الجنسية السعودية، لذلك يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لمكتب العمل من اجل الدخول مباشرة علي الخدمة الإلكترونية من اجل البحث عن معلومات ذلك الموظف السعودي للتعرف علي بعض المعلومات التي تتعلق برخصة العمل وغيرها من المعلومات الأخري.

وزاره العمل رابط الاستعلام عن موظف سعودي

تعتبر خدمة الاستعلام عن موظف سعودي من اهم الخدمات التي دائما ما يستخدمها أصحاب المنشآت في البحث عن الموظفين الذين يحملون الجنسية السعودية فقط، لذلك يستخدمون خدمة استعلام عن موظف سعودي بمكتب العمل بشكل مستمر، وكما عودناكم في موقع عرب فور نيوز سنتعرض علي حضراتكم خطوات الاستعلام خطوة بخطوة حتي نسهل الأمر علي الإداريين الذين يعملون في قسم شئون العاملين.

زيارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

الدخول علي خدمة الاستعلام عن موظف سعودي .

. إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال ما في الصور لتخطي رمز الكابتشا.

النقر علي أيقونة بحث.

عقب إدخال البيانات سوف تظهر أمام صاحب العمل بيانات الموظف السعودي، حيث يمكن معرفة أذا ما كان علي راس العمل أم لا، كما ستظهر كافة البيانات المتعلقة برقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل وكافة البيانات الموظف التي يبحث عنها صاحب العمل، وختاما في حالة وجود اي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات.