حج / مدير مركز الدراسات بالقيروان ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمكة المكرمة، مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان بجمهورية تونس الدكتور خالد الطرودي، بحضور المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سراج الزهراني، وعدد من أعضاء اللجان العاملة بالبرنامج .

وأوضح الدكتور الصامل أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هو حلقة وصل بين المؤثرين بالعالم، تقديراً وعرفاناً بدورهم وإسهاماتهم في خدمة الإسلام من هذه البلاد المباركة التي

دأبت على خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

من جانبه أعرب مدير مركز الدراسات الإسلامية عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات وأعمال جليلة لخدمة المسلمين، منوهاً بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن التي لن ينكرها إلا جاحد، وكذلك إسهامها في نشر مفاهيم وتعاليم الإسلام السمحة، مؤكداً أن هذا البرنامج يعكس حرصها على جمع الصف وتوحيد كلمة المسلمين بالعالم.

وأشاد الطرودي بالخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله, وبالمشروعات التطويرية والتوسعات الهائلة التي جعلت من الحج رحلة ميسرة لضيوف الرحمن, سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

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