لأول مرة.. روبوت يقدم الفتوى للحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية خدمة "روبوت الفتوى الآلي" لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم 6 آلاف و500 حاج وحاجة من 79 دولة، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية.





وتتيح الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

ويعمل "الروبوت" عبر جهاز تحكم عن بعد لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم).



