السعودية تدعو الهند وباكستان لتسوية سلمية لنزاع كشمير

دعت المملكة العربية السعودية الهند وباكستان إلى تسوية سلمية لنزاع إقليم جامو وكشمير، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح السكان.

وأصدرت الخارجية السعودية، الأربعاء، بيانا جاء فيه أن السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة "370" من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

وتابعت أن المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، وتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية، وفقاً للقرارات الدولية، وتدعو الأطراف للمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة.

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والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".





وحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، زعماء العالم على التدخل، وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة في العاصمة إسلام آباد لمناقشة القرار الهندي: "إن حكومته تقوم حاليا باستكشاف الخيارات المتاحة، ومن بينها التقدم بشكوى للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لإجبار الهند على إلغاء القرار".

وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ أيام بعدما نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وقال مصدر أمني إن "الهند أرسلت 70 ألف جندي إضافي وهو عدد غير مسبوق".

وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود؛ وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.