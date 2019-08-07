كل ما تريد معرفته عن "جالاكسي نوت 10" قبل الكشف عنه رسميا

بعد عدة أشهر من التسريبات والتشويق، من المقرر أن تكشف شركة سامسونج اليوم الأربعاء رسميا عن هاتف جالاكسي نوت Galaxy Note 10 .

ورغم محاولات سامسونج للحفاظ على سرية التفاصيل إلا أن عددا من الأشخاص تمكنوا من تسريب تصميم وشكل الهاتف.

وبحسب موقع GSMArena ظهر هاتف نوت 10 القادم باللون الأزرق٫ وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي للجهاز.

إليك جميع الميزات التي يتوقع رؤيتها في هاتف نوت جالاكسي Note 10:

التصميم

تشير المقاطع المسربة إلى أن الهاتف يحتوي على شاشة بحجم 6.3 إنش والشاشة حوافها مستديرة.

الألوان

تشير الصور الحديثة التي تم تسريبها بواسطة WinFuture إلى أن الهاتف تم تزويده بعدة ألوان منها الأسود والأبيض و التركواز.

الكاميرا

وفقًا لفيديو نشره موقع Mobile Fun يحتوي هاتف نوت 10 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بينما نسخة Plus بأربع عدسات إضافة عدسة الفلاش.

Advertisements

وتم نقل الكاميرا الأمامية إلى وسط الشاشة مقارنة بالجيل السابق .

البطارية

جهاز نوت 10 يحتوي على بطارية قوتها تصل إلى 4500 ملي أمبير في ساعة وسعتها أكثر مقارنة بهاتف نوت 9 الذي يتوفر ببطارية سعتها 4000 ملي أمبير.

قلم S-Pen

بحسب ماذكره موقع The Verge التقني فإن هاتف نوت 10يضم قلم "S-Pen".

وفي العام الماضي، قدمت سامسونج قدرات قلم S-Pen، ومن المحتمل أن ينطبق الأمر نفسه على إصدار هذا العام.

الذاكرة

ذاكرة التخزين الداخلية ستكون 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

السعر

ذكرت تقارير إعلامية أن الأسعار ستكون بنفس أسعار هاتف نوت 9 الذي كان يكلف قرابة 940 دولارا وصولا إلى 110 دولارات.

وحاولت سامسونج في الفترة السابقة المحافظة على سرية تفاصيل الهاتف إلا أن التسريبات جاءت من مصادر موثوقة.

ومن المؤكد أن التفاصيل الكاملة ستظهر مساء اليوم عندما تكشف سامسونج بشكل رسمي عن الهاتف في حدث Unpacked بمدينة بروكلين الأمريكية.