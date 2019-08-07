مرافق المملكة وفنادقها تحصل على العلامة الكاملة في موسم الحج

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

رصدت دراسة عامة أداء المرافق والفنادق الخاصة بالمملكة، والتي بدأت استقبال الحجيج من كافة المناطق في العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت تلك الدراسة إلى أن العديد من الفنادق والمطاعم الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي المدن الرئيسية لاستقبال الوفود من الحجيج، حصلت على تقييمات اقتربت من النجوم الخمس، وذلك حسب ما جاء في صحيفة “ذا كونفرزيشن” الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن العديد من المواقع المعنية بتقييم الخدمات والبنية التحتية المتعلقة باستقبال الوفود من السائحين أو الحجيج على حد سواء، أظهرت أن المملكة استعدت بشكل رائع لاستقبالهم وتوفير سبل الراحة والأمان من أجل أداء فريضة الحج بشكل سلس ومريح.

ورأت الدراسة أن تلك الفنادق استطاعت أن تحصل على تقييم يصل إلى 5 نجوم في معظم المرافق والخدمات، وهو الأمر الذي أظهر مدى كفاءتها وقدراتها على استقبال الحجاج من كافة أنحاء العالم.

ويعكس الحج والعملية التنظيمية للفريضة واستقبال المسلمين من كافة أرجاء العالم، الصورة التي بدت عليها المملكة من حيث التطوير والعمل والقدرة على تسهيل الأمور وتذليل العقبات لضيوف الرحمن.