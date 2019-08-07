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رئيس الفلبين: لن نسمح بنشر صواريخ أمريكية على أراضينا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة أبدًا بنشر أنظمة صواريخ أمريكية على أراضيها.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن رودريغو دوتيرتي قوله خلال مؤتمر صحفي قبيل لقائه مع ممثلي أوساط الأعمال في الصين والفلبين: “ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة ترغب في نشر بعض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في بلادنا. هذا لن يحدث؛ لأنني لن أسمح بذلك بوصفه انتهاكًا للدستور”.
وأضاف رئيس الفلبين، أنه لن يسمح أيضًا بوجود أي قوات أجنبية في البلاد.
يذكر أن الفلبين والولايات المتحدة تربطهما منذ عام 1951 معاهدة للدفاع المشترك تقضي بدعم بعضهما البعض، في حال تعرض أيٍّ منهما للهجوم من طرف ثالث.
وفي 3 أغسطس، ذكرت وكالة ” فرانس برس”، أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعرب عن تأييده لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في آسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع روسيا.
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