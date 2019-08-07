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الأرصاد تحذر سكان الرياض ونجران
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تمتد من وادي الدواسر إلى منطقة نجران، وتستمر حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم، كما يستمر أيضًا هطول الأمطار على مرتفعات المنطقة الجنوبية بشكل عام.
وأصدرت الهيئة تنبيهين مبكرين على الرياض ونجران، حيث ستكون حالة الطقس على الرياض عبارة عن عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية، وذلك حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
أما نجران فتشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
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