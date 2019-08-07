شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة العربية صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والمملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.



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