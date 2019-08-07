مغادرة 1944 حافلة تُقل 93310 حجاجاً من الميقات إلى مكة

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) غادرت 1944 حافلة تُقل 93310 حجاجاً من مسجد الميقات في المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة خلال الأيام القليلة السابقة. غادرت 1944 حافلة تُقل 93310 حجاجاً من مسجد الميقات في المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة خلال الأيام القليلة السابقة. وشهد تحرك الحافلات انسيابية ومرونة خلال المغادرة، بمتابعة وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز. من جانبها، كثَّفت الجهات المعنية جهودها خلال تفويج وتصعيد الحجاج إلي مكة المكرمة من مسجد الميقات، الذي شهد حركة مكثفة، بدعم من مرور المدينة بقيادة العقيد صلاح سمار الحربي.



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