شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 7 آلاف رحلة نقلت ضيوف الرحمن.. و«الطيران المدني»: نجاح مرحلة القدوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وكانت مرحلة قدوم الرحلات الجوية لموسم حج هذا العام قد انطلقت بتاريخ 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م، وانتهت بتاريخ 4 ذو الحجة 1440هـ الموافق 5 أغسطس 2019م، ووصلت أعداد الرحلات الجوية القادمة لموسم حج هذا العام 1440هـ إلى (7389) رحلة، منها (4322) رحلة جوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و(3067) رحلة جوية وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، تأتي بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع الخدمات للحجاج وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.

ورفع المنصور شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، وإلى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة في وضع هذه الخطة التشغيلية التي حققت هذا النجاح الكبير بوصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وتوفير كافة الخدمات اللائقة لهم في مطارات المملكة، كما قدم شكره للجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدنية المنورة.

ونوه رئيس هيئة الطيران المدني، بالنجاح الكبير الذي حققته الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام، والتي كانت من أهم أهدافها الرئيسية تنفيذ أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، كما أكد حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل إجراءات القدوم للحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، إلى جانب قيام الهيئة بتسخير كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، موضحاً أن هيئة الطيران المدني عملت على تحسين تجربة الحجاج المسافرين منذ وصولهم لصالات الحج وحتى خروجهم من المطار، وهو الأمر الذي انعكس على رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات التي قٌدمت لهم في مطارات المملكة خلال هذا الموسم.