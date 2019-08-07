القنصل الأثيوبي عمارة الحرمين والمشاعر تقف شاهدة على رعاية المملكة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أشاد قنصل عام أثيوبيا بجدة السيد عبده ياسين، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وحكومتهما الرشيدة، في رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار وما يحظون به من عناية واهتمام ورعاية كريمة وما يوفر لهم من تسهيلات لأداء نسكهم وشعائرهم بيسر وأمان وطمأنينة.

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وقال "إن ضيوف الرحمن يلمسون في كل عام تطورا وتقدما مشهودا عن العام الذي سبقه سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو البنية التحتية للمرافق إلى جانب المشروعات العملاقة في المدينتين المقدستين " مكة المكرمة والمدينة المنورة" والتوسعات العظيمة التي شهدهما الحرمان الشريفان بهما، وكذلك مناطق المشاعر منى وعرفات ومزدلفة والنقلة النوعية التي نالتها كمنشأة الجمرات ومخيمات الحجاج وما صاحبها من شبكات حديثة للطرق والجسور والأنفاق والتي تقف شامخة للعيان ولراحة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء حجهم".

وأكد السيد عبده ياسين، أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بضيوف بيت الله الحرام وتأمين كافة السبل لراحتهم ليس غريبا على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة والتي سخرت وتسخر كل طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية والتقنية لهذه الغاية النبيلة، وحرص المملكة الدائم على تحقيق الراحة والأمان والسكينة لملايين المسلمين الذين يقصدون هذه الديار المقدسة في كل عام.

وأعرب قنصل عام أثيوبيا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة بلاده والحجاج الأثيوبيين الذين منَّ الله عليهم بالقدوم لأداء فريضة حج هذا العام، بوافر الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - وفقهما الله – وحكومتهما الرشيدة لما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات عظيمة لضيوف الرحمن عموما والحجاج الأثيوبيين بصفة خاصة، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وأن يوفق المولى سبحانه وتعالى حجاج بيته الحرام لأداء فريضة حجهم في أمن وأمان وسكينة وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.