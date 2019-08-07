8700 وحدة تكييف حديثة لتلطيف أجواء مخيمات حجاج أفريقيا غير العربية بعرفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

شرعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية هذا العام بتوفير 8700 وحدة تكييف فريون لتلطيف الأجواء للحجاج الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم، بحيث يغطي المشروع جميع مخيماتها بمشعر عرفات.

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وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي بن صالح لبني، أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية بدأت مع نهاية موسم الحج الماضي بدراسة المشروع والآليات والمتطلبات لتنفيذه وتشكيل فريق العمل المناسب، وفي منتصف شوال المنصرم، باشرت فرق العمل مهامها ميدانيا، بدءاً بأعمال الحفر وإجراء التمديدات الكهربائية، ونجحنا بحمدالله أولا ثم بتضافر جهود الجميع خلال مدة وجيزة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المكيفات وزعت بطريقة مدروسة تضمن تبريد المخيمات بالشكل المثالي.

وأضاف، أن المؤسسة دعمت وحدات التبريد بعدد من محولات الطاقة التي يشرف عليها فريق فني متخصص، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة لإمداد المخيمات في بالطاقة الكهربائية اللازمة، وقمنا بإجراء سلسلة من الاختبارات بعد تركيب وحدات التكييف ومولدات الطاقة للتأكد من عمل المنظومة الكهربائية بالكامل وبشكل سليم لضمان عدم حدوث أي خلل في تلك المنظومة أثناء تواجد الحجاج في موسم الحج وتحديدا يوم عرفة.