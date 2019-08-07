وزير الإعلام يقف على سير استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لمواكبة موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

تفقد وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة المركز الإعلامي لحج 1440هـ، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام.

واستمع معالي وزير الإعلام إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.

كما استمع الأستاذ تركي الشبانة لشرح حول الخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية "واس"، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، ونشر الأخبار والتقارير والصور بست لغات منها؛ العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية، إضافة إلى اللغة الروسية.

واطلع على الخدمات المقدمة للإعلاميين في بوابة الحج التي تشمل نشر الأخبار على مدار الساعة بلغتين، وتوفير الصور والفيديوهات بجودة عالية، إضافة إلى توفير الفيديوهات مترجمة بلغات مختلفة، وتقديم الدعم في طلبات التنسيق للجهات الحكومية.

كما تفقد خدمات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتمثلة في تسهيل دخول الوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، ومسح الأجهزة والمعدات في المنافذ الحدودية، وتقديم التسهيلات للوفود الاعلامية المحلية والدولية، ومنح تصاريح التصوير في الأماكن العامة بالمشاعر المقدسة، وتصاريح التصوير الميداني للفرق الإعلامية، وتقديم الدعم والمساندة للفرق الإعلامية أثناء التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة، وتنظيم أنشطة البث الأرضي والفضائي.

ثم تعرف الأستاذ الشبانة إلى الدور الذي تقوم به الإذاعة والتلفزيون في تغطية الجهود المبذولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة، ونقلها من خلال التقارير والربط المباشر بنشرات الأخبار والبرامج، وإبراز جهود الجهات المشاركة في موسم الحج، والبث المباشر لنقل المؤتمرات الصحفية للجهات المشاركة.

وبعد ذلك قام وزير الإعلام بجولة في المركز الإعلامي الموحد "التواصل الحكومي" الذي يقدم خدمات المركز الإعلامي الموحد، التي تتضمن تنسيق خطط النشر الإعلامية مع الأجهزة الحكومية، وتنسيق التغطيات التلفزيونية للأجهزة الحكومية، ونشر الأحداث المهمة والمؤتمرات الصحفية خلال موسم الحج، وتقديم خدمات الدعم الإعلامي للأجهزة الحكومية وللإعلامين السعوديين والدوليين، ودعم الأجهزة الحكومية في إبراز إنجازاتها إعلامياً من خلال منظومة وزارة الإعلام. والتنسيق في عمليات النشر بين حسابات الأجهزة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة طلبات الإعلامين، وتوفير المحتوى المطلوب بالتنسـيق مع الجهات الحكومية ومنظومة وزارة الإعـلام.

Advertisements

ثم توجه تركي الشبانة إلى مقر الحفل الذي بدء بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها تم عرض فيلم بعنوان "العالم في قلب المملكة"، ويتحدث عن انعكاسات الحج على الهوية، ويروي معاني الهوية الإعلامية للحج المستمدة من روح المشاعر المقدسة.

عقب ذلك تم عرض فيلم عن سعوديين تطوعوا لنقل تجربة الحج بلغات مختلفة، تسهم في إيصال رسالة الحج إلى جميع أنحاء العالم بلغات "الأوردو والفرنسي والملاوي والإنجليزي والصيني والألماني والإسباني والياباني والكوري والتركي، إضافة إلى لغة الإشارة". حيث أوضح الفيلم أنهم أوصلوا الحج بلغات العالم إلى جميع أنحاء العالم.

تلا ذلك عرض فيديو عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام في الحج.

ثم قام معالي وزير الاعلام الأستاذ تركي الشبانة بتدشين خدمات الإعلاميين في بوابة الحج الرقمية (( https://hajj.media.gov.sa، التي تشكل منظومة خدمات إعلامية متعددة، تشمل فيديوهات وصورا عالية الجودة، ومواد مترجمة بثلاث عشرة لغة وغيرها، إلى جانب التنسيق مع الوفود الإعلامية الدولية استكمالا للرسالة الاعلامية السامية التي تقدمها وزارة الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن.

جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن وزارة الإعلام في موسم حج 1440هـ تحدثت عن إقامة مركزين إعلاميين في المشاعر المقدسة واستقبال 225 ضيفًا من 28 دولة تستضيفهم وزارة الإعلام، كما تم تجهيز 4197 مادة إعلامية حتى 6 أغسطس الجاري، وصرحت الوزارة لـ26 وكالة انباء إعلامية أجنبية بتغطية موسم الحج، وتم منح 217 تأشيرة من 28 سفارة سعودية لإعلاميين.

وضمن استعدادات وكالة الأنباء السعودية تم تكليف 70 موظفا بالمشاعر المقدسة و14 مكتبا و13 مراسلا داخل المملكة، و5 مكاتب و14 مراسلا خارج المملكة.

كما خصصت الوزارة 19 لجنة للقيام بمخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل مهام الاستضافة وتسهيل مهمة 83 إعلاميا من 26 قناة تلفزيونية مستقلة.

كما تم انتاج 20 فيلما بأكثر من 10 لغات عن الحج، ويتم التعامل بشكل مباشر مع أكثر من 19 صحيفة وموقعا اخباريا، وأكثر من 18 محطة فضائية وإذاعية، يتم التنسيق معها، وأكثر من 90 جهة حكومية يتم دعمها، إضافة إلى أكثر من 100 صحفي يتم التعاون معهم في نشر الأخبار.