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بثّ حساب إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عالي الجودة أعدته القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بتقنية "التايم لابس"، أظهر جهود رجال الأمن في إدارة الحشود في المسجد الحرام وساحاته.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بتقنية "التايم لابس" كفاءة رجال الأمن والحرفية والإتقان في إدارة الحشود ،حيث تم تسجيل الفيديو قبل صلاة المغرب وحتى انتهاء صلاة العشاء وخروج المصلين من المسجد الحرام.
وأظهر المقطع أداء ضيوف الرحمن صلاة المغرب والعشاء بالمسجد الحرام وساحاته بكل يسر وسهولة، واتضح محافظة رجال الأمن على الممرات والطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام، وسهولة دخول وخروج ضيوف الرحمن من وإلى المسجد الحرام، وكذلك تنقلهم في الأدوار وسطح الحرم كيف.
ويتابع رجال الأمن تحركات زوار المسجد الحرام وتفتيت الكتل البشرية وتوزيعها للمواقع الأكثر استيعابية ومراعاة انسيابية حركتهم في جميع المواقع بالمسجد الحرام، كالساحات والتوسعات، وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 11:23 PM
صورته "القوة الخاصة" خلال أداء ضيوف الرحمن لصلاة المغرب والعشاء
بثّ حساب إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو عالي الجودة أعدته القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بتقنية "التايم لابس"، أظهر جهود رجال الأمن في إدارة الحشود في المسجد الحرام وساحاته.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بتقنية "التايم لابس" كفاءة رجال الأمن والحرفية والإتقان في إدارة الحشود ،حيث تم تسجيل الفيديو قبل صلاة المغرب وحتى انتهاء صلاة العشاء وخروج المصلين من المسجد الحرام.
وأظهر المقطع أداء ضيوف الرحمن صلاة المغرب والعشاء بالمسجد الحرام وساحاته بكل يسر وسهولة، واتضح محافظة رجال الأمن على الممرات والطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام، وسهولة دخول وخروج ضيوف الرحمن من وإلى المسجد الحرام، وكذلك تنقلهم في الأدوار وسطح الحرم كيف.
ويتابع رجال الأمن تحركات زوار المسجد الحرام وتفتيت الكتل البشرية وتوزيعها للمواقع الأكثر استيعابية ومراعاة انسيابية حركتهم في جميع المواقع بالمسجد الحرام، كالساحات والتوسعات، وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.
، بالفيديو.. شاهد بتقنية "التايم لابس" حرفية رجال الأمن في إدارة الحشود بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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