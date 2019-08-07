محمد بن مسعود - الدمام - دعا الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم. 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 10:48 PM دعا الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة Advertisements مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم. الكلمات المفتاحية ، مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير ،

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