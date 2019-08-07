خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم للمستفيدين

حاسبة حساب المواطن ؛ من أكثر ما يبحث عنها كافة المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن في الوقت الحالي، وذلك من أجل العمل على معرفة قيمة الدعم المقدم لكافة المستفيدين في الدفعة الجديدة والتي يتم صرفها في الساعات القليلة المقبلة، في الحسابات البنكية للمستفيدين.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، عن تقديم صرف مستحقات الدفعة الـ 21 في حسابات المواطن، بسبب موافقة موعد الصرف لإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم الصرف غداً الخميس الموافق الثامن من أغسطس الحالي، وفقاً للتاريخ الميلادي.

ودعا برنامج حساب المواطن كافة المستفيدين والمستفيدات إلى ضرورة استخدام حاسبة الدعم التقديرية المتواجدة في البرنامج، وذلك من أجل معرفة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

وكشف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

أولاً: الدخول إلى حساب المواطن من خلال الرابط التالي: من هنا .

. ثم العمل على اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

ويجب على المستفيد كتابة أفراد الأسرة أعلى وأقل من 18 سنة.

كتابة إجمالي دخل الأسرة.

وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق، أن التسجيل في دورة الدفع المقبلة ال 22، مستمرة في الوقت الحالي وذلك حتى يتم إيداع الدفعة الحالية، ودعا البرنامج كافة المواطنين إلى ضرورة التسجيل في الوقت الحالي، من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج في الشهر المقبل.