“الآن” رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الـ 21 لكافة المستفيدين بعد تقديم ميعاد...

ضجت مواقع البحث منذ قليل في المملكة العربية السعودية، بعمليات بحث واسعة كبيرة للغاية، من أجل معرفة مواعيد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 21 الخاصة بشهر أغسطس الحالي، وذلك من أجل الحصول على الدعم المقدم من البرنامج قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما تم العمل على تقديم ميعاد الصرف من قبل إدارة البرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن في وقت سابق، أن صرف الدفعة الـ 21 سوف يتم في الثامن من أغسطس الحالي، وذلك بدلاً من الصرف في العاشر من أغسطس كما هو معتاد في البرنامج، وأوضح البرنامج أن الإجراء جاء بسبب موافقة تاريخ الصرف لإجازة عيد الأضحى المبارك والتي سوف تبدأ غداً.

وكان من المرتقب أن يتم إيداع الدفعة الخاصة بشهر أغسطس في العاشر من أغسطس الجاري، ولكن أعلن البرنامج عن تقديم الدفعة ليتم صرفها غداً الخميس.

Advertisements

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الـ 21

كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن عمليات صرف الدفعات تتم وفقاً لمعايير الاستحقاق الخاصة بالبرنامج، والتي تم وضعها في بداية البرنامج، حيث إنها تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

كما يمكن لكافة المستفيدين والمستفيدات معرفة قيمة الدعم المقدم من البرنامج، من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط: هنا.