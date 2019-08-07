غداً إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن وتعرف على موعد التسجيل في الدفعة 22

متابعين الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن برنامج حساب المواطن، والفئات التي يستهدفها البرنامج، وطرق التسجيل في البرنامج، وشروط التسجيل في البرنامج، ونحن من خلال هذا المقال، سنقدم لكم إيجابات على كل هذه التساؤلات، ونتمنى أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة التي ترضي متابعينا الكرام.

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي، يهدف إلي دعم الفئات منخفضة الدخول والأسر الأقل دخلاً، والمتضررة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها المملكة في الفترة الحالية.

ماهو برنامج حساب المواطن وما هي أهدافه

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي للتكافل الاجتماعي، يهدف إلي تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين السعوديين المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية، التي تتخذها المملكة على الأسر الأقل دخلاً، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ويهدف البرنامج إلي تشجيع ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الدعم الحكومي.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال هذا الرابط

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كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. الضغط على أيقونة تسجيل جديد. إدخال البيانات الخاصة بالمواطن. سيقوم الموقع بإرسال رسالة تتضمن الرقم السري. قم بإدخال الرقم السري وهو خاص بكلمة المرور إلي جانب رقم الهوية ورمز التحقيق. أضغط على زر الدخول ثم أدخل كلمة المرور. ستنتقل إلي صفحة قم باختيار الخيار الأول وهو “تعبئة أو استكمال الطلب” قم بإدخال البيانات الشخصية بك. راجع الطلب وتأكد من صحة البيانات ثم أضغط على زر الإقرار والتعهد بالحفظ.

فيديو توضيحي لشرح خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن