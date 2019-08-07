حساب المواطن يجيب على سؤال أحد المواطنين بشأن أهلية الدعم ويطالبه بإجراء مهم

ينتظر السعوديون غدًا صرف الدفعة الحادية والعشرون من برنامج حساب المواطن وذلك بعد تقديم موعده ليوافق الثامن من أغسطس، وذلك بعد أن اعتادت الحكومة السعودية على صرف الدفعات السابقة يوم 10 من كل شهر ميلادي، إلا أنها في ذات الوقت أكدت أنه في حالة توافق موعد الصرف أجازة رسمية سواء كانت يوم جمعة أو مناسبة أخرى، فسوف يتم تقديم الموعد يوم أو يومين وفقًا لفترة العطلة الرسمية تلك، وبالفعل كان من المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة للمواطنين يوم السبت 10 أغسطس، ونظرا لأن ذلك اليوم يوافق يوم عرفة والتاسع من ذات الشهر هو يوم الجمعة فقد التقديم إلى غدًا الخميس.

حساب المواطن يوضح حالة ظهور صفر من المبالغ المستحقة

ترك أحد المواطنون استفسارًا بشأن ظهور صفر ليه في المبلغ المستحق له عند دخوله إلى حسابه على البوابة الإلكترونية لمشروع حساب المواطن حيث أرفق صورة توضح ذلك، وقد كان رد خدمة العملاء عليه بأنه يجب عليه ترك رسالة بها رقم الهوية وتاريخ ميلاده، وكذلك آخر خمسة أرقام من الآيبان البنكي والذي قام المواطن بتسجيله في الموقع الإلكتروني، وقد تم ترك رابط للشخص الذي قام بالشكوى لإرسال رسالة بها تلك البيانات المطلوبة لخدمة العملاء وذلك لمساعدته.

وهذا ويتم مباشرة في نهاية غدًا الخميس فتح باب التظلمات لكل من يرى أن قيمة الدعم المصروف له في تلك الدفعة لا يتلاءم مع دخله، والبيانات التي قام بوضعها أثناء التسجيل، وكذلك يمكن لكل من لم يشمله الدعم المخصص من البرنامج أن يبدأ في تسجيل بياناته، من أجل أن يدخل ضمن المنتفعين في الدفعة القادمة رقم 22 خلال شهر سبتمبر.