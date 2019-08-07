شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح من داخل قصر المعاشيق بعد معارك عنيفة.. شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاربعاء 7 اغسطس/اب، تم تصويرها من داخل ألوية الحماية الرئاسية وقصر ”المعاشيق“ بعدن.

وتثبت المقاطع “، فشل انقلاب مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وفي تغريدة على ”تويتر“ “، قال مستشار وزارة الاعلام مختار الرحبي ”‏أستطيع اقول للجميع ان انقلاب مليشيات الإمارات في عدن قد فشل، وقوات الحكومة الشرعية تسيطر على الوضع في عدن، وقصر المعاشيق بخير وبيد قوات الحماية الرئاسية“.

وسبق ان أكد ”الرحبي“ فرار نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ هاني بن بريك من العاصمة المؤقتة عدن، والقبض على المدعو ”صالح معين“ قائد مليشيات الانقلاب والإرهاب والفوضى التابع للمدعو ”هاني بن بريك“ في ”كريتر“.

الى ذلك، ظهر وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني، في مكتب بـ”قصر المعاشيق“ وسلاح الكلاشنكوف أمامه، بحسب صورة تداولها ناشطين.

في السياق، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية ‏الاماراتية أنور قرقاش للتهدئة في عدن، مؤكدا ان ”التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية“.

وأكد قرقاش في تغريدة، انه ”لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه“، مشيرا الى ان ”الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة“.

من أمام ألوية الحماية الرئاسية الأمور تحت السيطرة ولا صحة لأي معلومة ينشرها إعلام المليشيات الانقلابية وإعلام دولة الإمارات الداعمة لهذا الانقلاب.

ابشركم الأمور تحت السيطرة والإرهابي هاني بن بريك يجر اذيال الهزيمة والانقلاب .#بن_بريك_هرب #فشل_انقلاب_عدن pic.twitter.com/X26GMpdpCW Advertisements — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 7, 2019

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مختار الرحبي✔@alrahbi5

من أمام ألوية الحماية الرئاسية الأمور تحت السيطرة ولا صحة لأي معلومة ينشرها إعلام المليشيات الانقلابية وإعلام دولة الإمارات الداعمة لهذا الانقلاب.

ابشركم الأمور تحت السيطرة والإرهابي هاني بن بريك يجر اذيال الهزيمة والانقلاب .#بن_بريك_هرب #فشل_انقلاب_عدن

من أمام ألوية الحماية الرئاسية الأمور تحت السيطرة ولا صحة لأي معلومة ينشرها إعلام المليشيات الانقلابية وإعلام دولة الإمارات الداعمة لهذا الانقلاب.

ابشركم الأمور تحت السيطرة والإرهابي هاني بن بريك يجر اذيال الهزيمة والانقلاب .#بن_بريك_هرب #فشل_انقلاب_عدن pic.twitter.com/X26GMpdpCW — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 7, 2019

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من أمام ألوية الحماية الرئاسية الأمور تحت السيطرة ولا صحة لأي معلومة ينشرها إعلام المليشيات الانقلابية وإعلام دولة الإمارات الداعمة لهذا الانقلاب.

ابشركم الأمور تحت السيطرة والإرهابي هاني بن بريك يجر اذيال الهزيمة والانقلاب .#بن_بريك_هرب #فشل_انقلاب_عدن pic.twitter.com/X26GMpdpCW — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 7, 2019

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