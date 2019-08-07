شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي سعودي عاجل على محاولة الانقلاب الفاشلة في عدن .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، موقف المملكة الداعم للشرعية اليمنية، والساعي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. ​​​ وقال السفير "آل جابر" في تعليقه على محاولة الانقلاب الفاشلة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قادها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتيًا : إن "المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد ابواليمامه والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥". Advertisements وأضاف آل جابر في تغريدة رصدها "ناس تايمز" : "وستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف". وأخمدت قوات الحماية الرئاسية بمساندة قوات سعودية، اليوم، تمردًا جديدًا، في العاصمة المؤقتة عدن، دعا إليه نائب ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات "هاني بن بريك".

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