نتيجة مباراة السعودية والبحرين اليوم في بطولة اتحاد غرب اسيا

خيم التعادل السلبي على مبارة المنتخبين السعودي ونظيره البحريني، التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد فرانسو حريري في أربيل، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا، المقامة حاليًا في العراق.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصل الأخضر السعودي على النقطة الأولى له.

وكان الشوط الأول سجالًا بين الفريقين، لكنه اتسم بندرة الفرص الحقيقية على المرمى، ولم يأت الطرفان بأي جديد في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وافتقد المنتخبان إلى وجود صانع الألعاب القادر على التحكم في ايقاع اللعب، علمًا بأن الأداء تحسن نسبيًا خلال مجريات الشوط الثاني.

وحاول المدرب يوسف عنبر، تدعيم الجانب الهجومي للأخضر، عن طريق الدفع بخالد الكعبي في الدقيقة 56 على حساب عبد الكريم القحطاني، لكن الحال ظل على ما هو عليه.

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ولاحت أخطر فرص المنتخب البحريني في الدقيقة 67، عندما تلقى عيسى موسى الكرة لكنه سدد في جسد الحارس مصطفى ملائكة.

ونشط المنتخب السعودي من جهة اليسار، وأرسل وسام الشويد، كرة عرضية لم ينجح الهجوم السعودي في التعامل معها بشكل جيد.

وفي الدقيقة 77، أرسل كميل الأسود لاعب البحرين، كرة صاروخية بقدمه اليسرى، تكفلت العارضة بالتصدي لها.

ورد هارون كمارا، من خلال التوغل في منطقة جزاء البحرين من الجهة اليمنى، لكن الكرة وصلت سهلة بين أحضان حارس البحرين، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.