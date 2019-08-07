احتفل سكان أحد أحياء مكة المكرمة بنحو 300 حاج يقيمون معهم بالحي، بإقامة مأدبة عشاء على شرفهم. واستضاف سكان مخطط “ستر اللحياني” الحجاج في حديقة حي العزيزية في مكة المكرمة، وتسابقوا لخدمتهم وإكرامهم، على نحو أشاد به الحجاج الذين عبروا عن تقديرهم لهذه البادرة الطيبة. وأظهرت صور نشرها موقع “العربية نت” جانباً من حفل العشاء، وتوزيع عدداً من الهدايا الرمزية للحجاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مواطنون بمكة المكرمة يحتفون بالحجاج المقيمين معهم بالحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.