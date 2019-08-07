أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على مناطق عدة بالسعودية.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية. وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مناطق «نجران، الباحة، مكة المكرمة». وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة؛ بسبب حالة الطقس. وذكر بيانٌ صادرٌ عن الإمارة: «إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.