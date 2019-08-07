عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة؛ متوفاة، بعد أن جرفتها وأسرتها سيول قوية اجتاحت الوادي، إثر أمطار غزيرة ضربت المنطقة، اليوم، وما زال البحث عن باقي أفراد العائلة الأب وثلاثة أطفال.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني: عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد وهي: الزوجة، وبحالة وفاة، والبحث جار عن باقي المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: العثور على أم مفقودي وادي مسلة بأحد المسارحة “متوفاة” والبحث جار عن الأب وأطفاله... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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