علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مقطع الفيديو المتداول لطفل يتعرض للضرب والتعنيف من أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن المقطع قديم وصُوّر قبل 3 سنوات، وتمت مباشرته في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف واتخذت الإجراءات النظامية. يُذكر أن المقطع محل التوضيح، كان قد أظهر شخص يقوم بتعنيف طفل يرتدي قميص أحد الأندية، وأثار في حينه استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ”العمل” على فيديو ضرب طفل بسبب ارتدائه قميص أحد الأندية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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