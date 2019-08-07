مخططات ارأضي جديدة المنح للمواطنين عبر موقع سكني… هنا

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. أطلقت وزارة الإسكان «سكني» 9 مخططات سكنية للأراضي المجانية، توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض، تتوزع على 5 مناطق وأضافت: يمكن لأهالينا الراغبين في الحصول على أرض مجانية استكمال إجراءات الحجز وتوقيع العقد إلكترونيًّا عبر الرابط التالي》》 أنقر هنا





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