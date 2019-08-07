«العمل»: الفيديو المتداول لضرب طفل بسبب قميص أحد الأندية قديم

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الفيديو المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم، ويعود لثلاث سنوات ماضية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب خالد أبا الخيل: «أود التوضيح بأن المقطع المتداول حول تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية قديم (قبل أكثر من ثلاث سنوات)».

وأوضح المتحدث باسم العمل، أنه قد تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، واتخذت الإجراءات النظامية.