بالصور.. إقبال كبير من زوار قرية ورد على آيس كريم «البرشومي» بـ«موسم الطائف»

أضفى مذاق آيس كريم «البرشومي» مزيدًا من الاستمتاع لزوار فعاليات قرية ورد في موسم الطائف «مصيف العرب»، الذين أبدوا اندهاشًا وإعجابًا بهذا المنتج الجديد والفريد، على صعيد الفكرة والتنفيذ ومدى الإقبال والانتشار.

ودل ذلك الأمر على ما تملكه المدينة من وفرة في المنتوجات الطبيعية، وما يقدمه شبابها من استثمار لمقوماتها الطبيعية، والقدرة على الإبداع والابتكار في التصنيع والتسويق والتوزيع.

وأقبل الكثير من الزوار على آيس كريم «البرشومي»، سواء من أهل مدينة الطائف أو زوارها؛ نظير طعمه المتميز والمطابق تمامًا لثمرة البرشومي الشهيرة، وكذلك صناعته بطريقة مبتكرة وخالية من المواد الحافظة أو المحسنة.

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وشهدت انطلاقة موسم الطائف مع بداية شهر أغسطس الحالي، إطلاق عدة أسواق ومتاجر للفواكه والخضراوات والمنتجات الطبيعية الأخرى مثل البرشومي والتوت والتين والخوخ والعنب، في مناطق الفعاليات الرئيسة خاصة في قرية ورد بمنتزه الردف الشهير.

ودومًا، تميزت الطائف بوفرة منتجاتها الطبيعية، وكان من أهم مقوماتها السياحية التي طالما جذبت الزوار من كل أرجاء العالم العربي.

ويعتبر موسم الطائف؛ لاستعادة المدينة من خلاله مكانتها كوجهة سياحية رائدة، تمتلك كل المقومات الطبيعية، بجانب عمقها الحضاري ومكانتها التاريخية، وما يتوافر بها من إمكانيات وخدمات وبنية تحتية، إضافة إلى أكثر من ٧٠ فعالية نوعية يقدمها موسم الطائف في ٤ مناطق رئيسة، هي: قرية ورد وسوق عكاظ ومهرجان الهجن وسادة البيد في جبال الهدا والشفا، والعديد من الفعاليات المصاحبة مثل مهرجان التسوق والرحلات السياحية.