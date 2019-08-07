أصدر نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، قرارًا يقضي بتكليف الموظف شديد بن حمد بن ظافر العرجاني نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي.
وأتى القرار بناء على ما رفعه مدير عام المحافظة رشيد العتيبي لمصلحة العمل.
ومن جانبه، قدم العرجاني شكره لنائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني ومدير عام المحافظة رشيد العتيبي ورئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي الأستاذ محمد بن جابر المهان على هذه الثقة واعدًا بتقديم المزيد من العمل والاجتهاد .
ويعتبر العرجاني من الكفاءات القيادية والإدارية المؤهلة، وله عدة إنجازات على مستوى عمله في الهيئة السعودية للحياة الفطرية .
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