إغلاق 98 منشأة مهنية في مدينة السيح لمخالفات نظامية

- واس
أغلقت بلدية الخرج، خلال اليومين الماضيين، 98 منشأة مهنية في مدينة السيح، تمثل مجموعة الورش في المنطقة الصناعية ومحلات إلكترونيات وزينة السيارات، وذلك بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات النظامية.
وتم تطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.
ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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