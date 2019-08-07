العثور على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة بأحد المسارحة

أعلن الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، العثور على أحد أفراد العائلة المفقودين، والمكونة من خمسة أشخاص في سيل وادي مسلة.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الدفاع: مدني أحد المسارحة يعثر على أحد أفراد العائلة المفقودين، والمكونة من خمسة أشخاص في سيل وادي مسلة، وهي الزوجة (متوفاة)، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع، فيما لفت الدفاع المدني إلى أن البحث ما زال جاريًا عن المفقودين.

وعلى جانب آخر، واصلت قوات الدفاع المدني بمشعر منى، تنفيذ مهامها في تطبيق الجانب التنفيذي من خطتها في موسم الحج؛ سعيًا لتأمين السلامة والوقاية من المخاطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، قوله: إنَّ القوات تعمل على إعادة تحديد وتحليل المخاطر المحتملة قبل مباشرة مهامها في الحج مع نهاية موسم الحج السابق مستفيدةً في ذلك مما تمّ رصده سابقًا.

وأضاف أنّه تمّ تجهيز الآليات والقوى البشرية وتنفيذ عددٍ من الجوانب المتعلقة بالتدريب بعد المباشرة، وتجهيز الجوانب الفنية بهدف التهيئة للعمل في المشعر، ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة للعمل، مؤكّدًا امتلاك أحدث التقنيات لمواجهة أي طارئ، والجاهزية الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية، واتخاذ الإجراءات كافة؛ للحفاظ على سلامتهم طوال فترة تواجدهم في منى، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.