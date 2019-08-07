نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما ورد بالبطاقة التسويقية لمنتج «air doctor»، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.
ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علميًّا، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: الادعاءات الطبية لمنتج «air doctor» للوقاية من الفيروسات غير دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.