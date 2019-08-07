قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والقوة ليست حلًا

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التطورات حول قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن، بالمقلقة، مؤكدًا أن الدعوة للتهدئة ضرورية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب قرقاش: «التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارًا مقبولًا بعد العملية الإرهابية الدنيئة».

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أن الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة.

والسبت الماضي، سقط قرابة 35 قتيلًا وأصيب العشرات، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرق مدينة عدن جنوبي اليمن، وفق «العربية».

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ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن اللواء فضل حسن، تشكيل لجنة لمباشرة التحقيق في العمل الإرهابي، تمهيدًا لملاحقة ومعاقبة الجناة، فيما تم اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية صارمة؛ بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تكرار أي أعمال إرهابية أخرى.