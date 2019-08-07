«سكني» يطلق 9 مخططات سكنية للأراضي المجانية توفر أكثر من 11 ألف قطعة

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، توافر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية ضمن برنامج «سكني».

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية: «سكني» يُطلق 9 مخططات سكنية للأراضي المجانية، توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض، تتوزع على 5 مناطق (الرياض ـ مكة المكرمة ـ الجوف ـ حائل ـ عسير).

وأضافت: يمكن لأهالينا الراغبين في الحصول على أرض مجانية استكمال إجراءات الحجز وتوقيع العقد إلكترونيًّا عبر الرابط

وفي شأن توزيع الأراضي على المواقع التسعة، نشرت الوزارة «إنفوجراف»، يوضح أنه في الرياض تم توفير (157 قطعة أرض في الغاط، و192 قطعة في حوطة بني تميم)، وفي الجوف (1345 قطعة في دومة الجندل، و964 في القريات)، وفي عسير (767 قطعة في بيشة)، إضافة إلى مخططين في مكة المكرمة (1955 بالخرمة، و5118 بالطائف)، وفي حائل 198 قطعة بسميراء.