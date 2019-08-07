ورش عمل وجولات ميدانية لقيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج

عقدت قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج، منذ الجمعة الماضية، عدد من ورش العمل والاجتماعات والجولات الميدانية، وما زالت متواصلة، بمقرها بمشعر عرفات ومقار الجهات المشاركة والحرم المكي الشريف وبعض المواقع في المشاعر المقدسة.

وشارك في هذه الفعاليات ضباط من قيادة المتابعة الجوية وشرطة العاصمة المقدسة، وقيادة تنظيم المشاة والمرور ودوريات الأمن وممثلين لجمعية الكشافة العربية السعودية.

وجرى خلالها استعراض الخطط والمهام الميدانية، ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك؛ للاستفادة من تقنيات الرصد الجوي لمعرفة الصورة الجوية للحركة المرورية وحركة المشاة والحالة الأمنية، وتلقي الملاحظات ومعالجتها فورًا وذلك لسلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.

وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن/خالد بن قرار الحربي وقائد قوات أمن الحج اللواء/سعيد بن سالم القرني ومتابعة من مساعد قائد قوات أمن الحج للمتابعة الجوية العقيد/عبدالله بن إبراهيم العبدالوهاب؛ لتحقيق الانسجام والتكامل بين كل أفرع قوات أمن الحج والجهات المساندة والمشاركة .