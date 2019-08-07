«الملك سلمان للإغاثة» يبادر بمساعدات لمتضرري السيول بمخيمات النازحين بالحديدة

- واس

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إيوائية متنوعة للمتضررين في مخيمات الخوخة بمحافظة الحديدة جرّاء السيول التي اجتاحت المخيمات، وأدت إلى جرف العديد من خيام النازحين.

وقدّم المركز مواد إيوائية عاجلة لـ7,800 فرد تضمنت 100 خيمة و300 بطانية و100 بساط من إجمالي المخصّص البالغ 300 خيمة و900 بطانية و300 بساط و1,000 سلة غذائية.

ويأتي ذلك ضمن المشروع العاجل لتوزيع المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ الذي يعدّ أحد المشروعات النوعية التي يقدمها المركز وتعتمد على سرعة التدخل؛ لإنقاذ حياة المتضررين ومساعدتهم.