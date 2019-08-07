مجلس علماء باكستان: برنامج ضيوف خادم الحرمين سنة حسنة

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سنة حسنة وعمل مبارك من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لجمع المسلمين من شتى أنحاء العالم لتعميق أواصر التعاون بينهم لخدمة الإسلام ونشر الوسطية والالتقاء ببعضهم في أجواء إيمانية وروحانية على أرض الحرمين, منوّهاً بالخدمات الجليلة التي يحظى بها كل الحجاج منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم للمملكة ومغادرتهم منها. ووصف الأشرفي في تصريح له، استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة للشخصيات الإسلامية، وأسر وذوي المتضررين من ضحايا الإرهاب من 79 دولة هذا العام من شتى قارات العالم، وتوجيهه باستضافة أسر مصابي حادثَي نيوزيلندا الإرهابيين, تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالمسلمين، كما تؤكد ريادة المملكة في العالم الإسلامي وحرصها على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين وتيسير أداء شعائرهم بأمن وأمان. واستنكر رئيس مجلس علماء باكستان، منع دولة قطر لمواطنيها من أداء فريضة الحج بسبب خلافات سياسية ومحاولة إقحام ذلك في هذه الفريضة العظيمة.



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