كست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، مسجد التنعيم "مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها" بمكة المكرمة، بــ 6000 الآف متر من الفرش الفاخر ، بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ . ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين، وولي العهد، اللذين يؤكدان دومًا على ضرورة العناية والاهتمام ببيوت الله، لا سيما المساجد التي يرتادها المسلمون بكثرة، وما يتعلق بنسك الحج والعمرة، إذ إن حركة المعتمرين في المسجد ذهابًا وإيابًا لا تتوقف طوال السنة، خاصة في وقت المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجد التنعيم يكتسي بـ6000 متر من الفرش الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.