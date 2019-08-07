السفير العراقي: جهود كبيرة ومتميزة لخدمة ضيوف الرحمن

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمكة المكرمة، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي، بحضور عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الأشقاء العراقيين. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد السفير الجنابي أن الجهود التي تبذلها المملكة في تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة جهود كبيرة ومتميزة، لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن مدى حجم هذه الجهود، وهذا ليس بغريب على المملكة ولا على خادم الحرمين الشريفين، الذي أخذ على عاتقه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مختلف الإجراءات وتوفير جميع الخدمات التي تتم - ولله الحمد - بسلاسة وبصورة مرنة، والجميع هنا يسعى إلى خدمة الحجاج وجعل الحاج يؤدي هذه الشعيرة بكل يسر وسهولة.



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