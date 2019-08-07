حج / الحاج اليمني ناصر براعم : الملك سلمان أباً وجاراً عزيزاً لليمن



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

قدم الحاج ناصر محمد براعم من جمهورية اليمن الشقيقة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، شكره لله أولاً ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على هذه الاستضافة والمكرمة الإنسانية واللفتة الأخوية من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الحاج ناصر، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أباً وأخاً وجاراً عزيزاً لليمن، قائلاً "يا جارنا إذا ما عاب جار جاره يا درعنا يوم المحن" ، مشيداً بما وجدوه من استقبال كحضور الملوك، مبيناً أن كل الترتيبات التي أعدت منذ مغادرتهم اليمن متكاملة حتى وصولهم إلى أطهر بقاع الأرض، سائلاً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ، على اهتمامهم بالإسلام ونصرة المسلمين فهم دوماً الدرع الحصين لقضايا الامتين العربية والإسلامية.

الجدير بالذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة حثيثة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج.

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22:49ت م

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