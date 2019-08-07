السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعزز النداء الإنساني للمساعدة في التصدي لأزمة الجوع في زيمبابوي



الأمم المتحدة 06 ذو الحجة 1440هـ 07 أغسطس 2019م واس

أطلقت حكومة زيمبابوي ومنظمات الإغاثة اليوم خطةً للاستجابة الإنسانية، تسعى إلى الحصول على 331 مليون دولار لمساعدة 3.7 ملايين شخص حتى نهاية أبريل القادم في زيمبابوي، وذلك في ظل معاناة زمبابوي من تحديات إنسانية عديدة ناجمة عن تغير المناخ والصدمات الاقتصادية.

ويغطي النداء الإنساني المعدل الفترة من يناير 2019 حتى أبريل 2020، ويطلب الحصول على ما مجموعه 331.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات خلال هذه المرحلة.

ويعتقد أن حوالي 5.5 ملايين شخص في المناطق الريفية و2.2 مليون شخص في المناطق الحضرية في زيمبابوي يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي بتكثيف مساعداته من خلال توفير المعونة الغذائية وكذلك بناء قدرات المجتمعات التي تعاني من الجوع المزمن على تحمل الصدمات المناخية.

وكانت زمبابوي ذات يوم أكبر منتج للغذاء في أفريقيا، ولكن تفاقمت مشاكلها في وقت سابق من هذا العام عندما ضرب إعصار إيداي، مما أثر على حوالي 570 ألف شخص، إلى جانب تضرر أجزاء كبيرة من موزمبيق وملاوي.

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22:48ت م

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